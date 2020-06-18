حلم الثراء انتهى بكلبش.. ليلة سقوطة شبكة "أم أحمد" في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ربة منزل جُل همها جني المال بحثا عن الثراء السريع دون تكبد مشقة العمل بما يدره من رزق حلال، وطرقت باب الأعمال المنافية للآداب متخذة شقق مفروشة بحي الدقي وكرا لنشاطها غير المشروع ظنا أنا سقوطها أمر أقرب للخيال حتى انتهت أحلامها المشبوهة بغرفة حجز قسم شرطة الدقي.

"أم أحمد" عمدت إلى استقطاب ساقطات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام من الرجال مقابل حصولها على مبلغ يتراوح ما بين 1500 - 2000 جنيه.

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في غضون فترة قصيرة، ذاع صيت "أم أحمد" خاصة مع توسع نشاطها، إذ كانت تستأجر شقق مفروشة بنظام الساعة معتمدة على تغيير الوحدات السكنية خشية كشف المستور.

معلومات سرية وردت إلى العقيد تامر فاروق، رئيس مكتب مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، عن نشاط تلك الشبكة، ليوجه بتكثيف التحريات ومراقبة العقل المدبر؛ للوقوف على طبيعة نشاطها.

مأمورية قادها المقدمان محمد سعيد ومحمد منصور داهمت إحدى الشقق بشارع السودان، وتمكنت من ضبط المتهمة الرئيسيةوراغب متعة وساقطة ليسدل ضباط مباحث الآداب الستار على نشاط تلك الشبكة المشبوهة بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.