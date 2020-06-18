سمح بتركيب شبكة محمول.. "سكان النرجس" يتهمون جهاز القاهرة الجديدة بتعريض حياتهم للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: اتهم سكان "حي النرجس 2" بالتجمع الخامس جهاز القاهرة الجديدة بالإضرار بهم بالتعاون مع شركة محمول بالمخالفة للقانون. وقال مقدمو المحضر رقم ٢٥٣٢ لسنة ٢٠٢٠ إداري التجمع الخامس إنهم فوجئوا بحضور ممثلين عن شركة محمول للمنطقة راغبين في وضع شبكة لبرج اتصالات بالحديقة الخاصة بالمنطقة رغم أنها منطقة سكنية وليس منطقة خدمات. Advertisements وأضافوا أنه تبين من مطالعة أوراق ممثلي الشركة وجوب موافقة السكان على تركيب الشبكة وتقدموا باعتراض ورفض رسمي لجهاز القاهرة الجديدة مقيد برقم وارد ٢٠٩٤٨ وعليه تم إيقاف الأعمال وقامت الشركة بسحب معداتها ولكنهم فوجئوا عقب ذلك بحضور ذات الشركة مرة أخرى وذلك لتركيب الشبكة. وبسؤال ممثلي الشركة أقروا بوجود تصريح من الجهاز بإنشائها وذلك بالرغم من عدم وجود موافقة من السكان وتقدموا برفض رسمي إلى الجهاز وتم تحرير محضر آخر برقم ٢٥٦٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري التجمع الخامس لإيقاف الأعمال وإثبات قيام نائبة رئيس الجهاز بالتصريح للشركة بتركيب برج رغم رفض السكان. واتهم السكان جهاز القاهرة الجديدة بتعريض حياتهم للخطر خاصة وأن هذه الأبراج لديها الكثير من التأثيرات السلبية والأضرار الجسيمة على السلامة والصحة العامة للسكان خاصة في ظل وجود كبار السن والأطفال ومرضى القلب والأمراض المزمنة إضافة لكون الحديقة المزمع إقامة البرج بها هي حق تميز للسكان وتم دفع رسوم مقابل ذلك التمييز وأنها مخصصة كحديقة ولا يجوز إقامة أي خدمات أو مشروعات عليها خاصة في ظل رفض السكان.

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