أخبار مصر | "التعليم" تعلن عن 140 منحة مجانية بـ 9 جامعات حكومية (الشروط والتفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن عن 140 منحة مجانية بـ 9 جامعات حكومية (الشروط والتفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فرص المنح الدراسية الجامعية في مصر، المقدمة من برنامج المنح الجامعية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك حرصا على اطلاع الطلاب على كل ما هو متاح من فرص تعلم أفضل.

واستكملت في بيان صحفي: يقدم "برنامج المنح الجامعية" الذي تقوم على تنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة عددًا كبيرًا من الفرص لمنح دراسية جامعية لما يقرب من عدد ١٤٠ طالبا وطالبة في العام الدراسي الجامعي 2021-2020 وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة، وبشكل خاص يهدف البرنامج لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤلية البيئية في مصر من خلال التركيز على الدراسة الجامعية في مجالات المياه والطاقة والزراعة والتمريض. وعلى وجه التحديد، فإن التخصصات الدراسية المتاحة لمنح العام الدراسي المقبل تشمل:

- الزراعة

- الطاقة

- المياه

- التمريض

- علوم وإدارة البيانات

- التجارة والاقتصاد

- علوم الحاسب الآلي

- الهندسة البيئية

- الصحافة

أما بالنسبة للجامعات المشاركة فهي:

الجامعة الأمريكية بالقاهرة – جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة الإسكندرية – جامعة أسيوط – جامعة المنصورة – مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

يهدف برنامج المنح الجامعية لتحقيق ما يلي:

- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الالتحاق بالدراسة الجامعية والتميز في ظل فرص تعليمية جامعية أفضل.

- زيادة فرص الطلاب المصريين في الالتحاق بالدراسة الجامعية وتحديدًا بالكليات والتخصصات التي تقدم فيها الدراسة ذات الرسوم بنظام الساعات المعتمدة وباللغة الإنجليزية.

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- تمكين الطلاب المتفوقين أكاديميًا من الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص أكبر للدراسة الجامعية.

- تنمية مهارات اللغة الإنجليزية اللازمة للدراسة ولمواكبة متطلبات سوق العمل في مصر.

- تقديم فرص للدراسة ببعض جامعات الولايات المتحدة الأمريكية لمدة فصل دراسيصيفي واحد.

توفير عدد من الفرص للعمل على تطوير الأفكار والمشروعات الإبداعية ونقلها إلى حيز التنفيذ.

- الإسهام في زيادة فرص العمل بعد التخرج من خلال برامج ريادة الأعمال وتنمية مهارات القيادة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

- تطوير وتعزيز القدرات القيادية والالتزام تجاه المجتمع والوطن لدى الحاصلين على المنحة الدراسية حتى يتم إعدادهم ليصبحوا قادة المستقبل ودعاة للتنمية في مجتمعاتهم المحلية.

- إتاحة الفرص للطلاب للمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص التدريب العملية أو التمويل للمشروعات المبتكرة.

- إتاحة فرص إقامة كاملة بالمدن الجامعية للطلاب بالجامعات المشاركة (حسب الحاجة ووفقًا لمعايير المنحة).

شروط التقديم في برنامج المنح الجامعية تشمل:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية.

- الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بمجموع لا يقل عن ٨٥٪ من المدارس الحكومية أو التجريبية أو ما يعادلها من إحدى مدارس STEM

- المشاركة الفعالة في أنشطة غير دراسية مثل التنمية والخدمة العامة.

- التمتع بشخصية ذات صفات قيادية.

ويقبل برنامج المنح الجامعية استمارات التقديم من الطلبة المؤهلين من كافة محافظات مصر وسيتم مراعاة تحقيق التمثيل المتساوي بين الجنسين والمناطق الجغرافية وأيضًا التنوع في التخصصات الدراسية المختلفة وذلك بحسب شروط التقديم بالجامعات المشاركة وكذلك القبول بأقسام التخصصات الدراسية (ذات الرسوم) بالجامعات، بالإضافة إلى تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخر موعد للتقديم هو ٣١ يوليو ٢٠٢٠.

للمزيد من المعلومات: برنامج المنح الجامعية

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