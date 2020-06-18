أخبار مصر | القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا بالبحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية، للمتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، أن إحدي وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة السويس والفرقاطة الإسبانية SANTA MARIA نفذت تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.

اشتمل التدريب علي تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار والتي ظهر من خلالها مدي قدرة الوحدات البحرية المشاركة علي إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية علي التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب علي إستعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها. وقد أظهر التدريب مدي الإحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة وإقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والإستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذة المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدارات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة.