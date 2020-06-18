أخبار مصر | إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيتم نشر أرقام الجلوس ومقار وعناوين اللجان لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لأول مرة على الإنترنت من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية بعد موافقة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.

ويمكن للطلاب الدخول على الموقع بالرقم القومي من خلال هذا الرابط وحسب توصيات فضيلته تم إتاحة الفرصة للطالب بطبع رقم جلوسه بكامل بياناته واسم المعهد ومقر لجنة الامتحان وعنوانها تيسيرًا على الطلاب. وأشار الشيخ علي خليل، إلى أنه تم تعديل جدول امتحان القسم العلمي والأدبي والعلوم الإسلامية وجدول البعوث الإسلامية؛ بحيث يكون الامتحان مادة واحدة في اليوم، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب وخوفًا من تجمعهم واختلاطهم بين اللجنتين في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيدًا بالقرار الحكيم الذي صدر من فضيلة الإمام الأكبر بإلغاء الامتحان الشفوي لطلاب الثانوية الأزهرية حرصا عليهم في هذا الظرف الاستثنائي.

من جانبه أوضح الشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الإدارة المركزية للامتحانات تعمل على تطوير أدائها لخدمة أبنائها الطلاب والعمل على راحتهم، وتقديم خدماتها بطريقة سريعة ودقيقة وموثقة وسهلة الحصول عليها، لافتًا إلى أنه ولأول مرة تم طبع مواد رسوب الطالب المعيد على رقم جلوسه المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية. Advertisements يأتي ذلك بناءً على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة في خدمة أبنائنا طلاب الأزهر في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث يتم التعامل من خلال الإنترنت ببوابة الأزهر الإلكترونية، فقد شهدت منظومة التعليم الأزهري ما قبل الجامعي تطورًا ملحوظًا هذا العام في جميع الجوانب التعليمية، بهدف خدمة طلاب الأزهر الشريف.

اقرا أيضا.. وقالت جامعة الأزهر إنه من غير المقبول أن يخرج من حين لأخر من يسيء للأزهر الشريف وعلماءه ورموزه وطلابه وخريجيه المنتشريين في جميع أنحاء العالم، إن إفساح بعض وسائل الإعلام لمثل هؤلاء والسماح لهم بترديد الأكاذيب من حين لأخر أمر لا يمكن أن يتوافق أبدا مع المهنية الإعلامية أو الرسالة الهادفة للإعلام، أو التحديات التي تواجه الوطن وتحتاج إلي تكاتف مؤسساته وأبنائه.