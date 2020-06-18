مصر | 2000 جنيه في الساعة.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة بالدقى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 2000 جنيه في الساعة.. تفاصيل سقوط شبكة دعارة بالدقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات مباحث الأداب بالجيزة عن تفاصيل سقوط شبكة دعارة يقودها سيدة بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، إذ تبين أن سيدة مشهورة بـ"أم أحمد"، وتستأجر الشقق المفروشة بشارع السودان بمنطقة الدقي، لراغبي المتعة الحرام، وتستقطب الساقطات لممارسة الرذيلة مع الرجال راغبي المتعة الحرام.

وبينت التحقيقات أنها كانت تتقاضي من راغب المتعة الحرام، 1500 لـ 2000 جنيها مصري، على سبيل العمولة منه، مشيرة إلى أنها كانت تستأجر الشقة له لمدة ساعة فقط.

كان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، برئاسة العقيد تامر فاروق مدير الإدارة، في إسقاط شبكة دعارة تقودها سيدة بمنطقة الدقي.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، مفادها قيام سيدة معروفة بـ"أم أحمد"، بإستئجار الشقق المفروشة بشارع السودان، للرجال راغبي المتعة الحرام وتستقطب لهم الساقطات لممارسة الرذيلة معهن، وتتقاضي نظير ذلك عمولة من الطرفين.

وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة، أعدت مأمورية برئاسة المقدم محمد منصور والمقدم محمد سعيد، وتمكنت من القبض عليها حال تواجدها داخل إحدي الشقق المفروشة بشارع السودان، وضبط بصحبتها " راغب متعة وساقطة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، في القبض على بطلة فيديو "رامو مزاجو"، داخل فندق شهير بشارع الهرم.

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وأكد مصدر أمني، أنه بعد القبض على أفراد شبكة شواذ يقودها الشهير بـ"رامو مزاجو"، وزوجته "سلمي" وآخرين، قبل شهر رمضان المبارك، اختفت بطلة الفيديو "جهاد"، فتاة عشرينية العمر، وتوصلت الجهود إلى مكان اختبائها في فندق شهير بشارع الهرم.

وأضاف أن القوات تمكنت من القبض عليها، وعُثر بحوزتها على جهار لاب توب، هاتف محمول، يحوي على العديد من الفيديوهات الجنسية لها ولاخرين من أعضاء شبكة شواذ "رامو مزاجو"، ومبلغ مالي، وكمية من الحشيش المخدر بقصد تناولها.

وبينت التحقيقات مفاجآت جديدة حملتها أوراق القضية، حول واقعة سقوط شبكة شواذ يقودها شخص ثلاثيني العمر، شهرته "رامو مزاجو"، إذ تبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة، سبق له الزواج عدة مرات كـ"بيزنس"، ويقوم بالاتفاق مع زوجته وأخريات وشخص آخر من أفراد "الشبكة"، على ممارسة الرذيلة، وتصويرهما بث مباشر "لايف"، حال ممارستهما العلاقة المحرمة، ونشره على موقع إباحي أنشأه ومواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأضافت التحقيقات، أنه يتقاضى ثمن الفيديو بالدولار، على حسب مدته، ونسبة المشاهدة، ويتقاسم الأرباح فيما بينهم، مشيرة إلى أن أفراد شبكة الشواذ "رامو مزاجو وزوجته وآخرين"، تمكن ضباط إدارة الآداب بالجيزة من القبض عليهم داخل شقة المتهم الرئيسي.

وعلق مصدر أمني مسؤؤل في وقت سابق على مقطع الفيديو والصور المتداولة على "فيسبوك"، وظهر فيه رجل يصور زوجته وأخريات "بث مباشر" خلال ممارستهن الرذيلة مع آخر، ويطلب منها عقب ذلك تحية الجمهور.

وأكد المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، برئاسة العقيد تامر فاروق مدير الإدارة، والمقدم محمد منصور، والمقدم محمد سعيد، مفادها قيام شبكة شواذ يقودها شخص شهرته "رامو مزاجو"، بعرض زوجته وأخريات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، وتصويرهما حال ممارستهما الجنس، عبر "بث مباشر".

وأوضح أن ضباط مباحث الآداب بالجيزة، أعدوا مأمورية وتمكنوا من القبض عليهم، قبل شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الواقعة قديمة لكنها انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا خلال الأيام الماضية، يتضمن قيام رجل بعرض زوجته وأخريات لممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، ثم يقوم بتصويرهن، وهن في أحضان رجل من أعضاء الشبكة، حال ممارسته الرذيلة، معها، وفور انتهائهما من علاقتهما، طلب الزوج من زوجته، أن تحيي جمهورها.