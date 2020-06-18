مصر | كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث سير (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري إثر وقوع حادث سير (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، إثر وقوع حادث مروري باتجاه أكتوبر، وجار رفع حطام الحادث والعمل على سحب الكثافات، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري، في اتجاه أكتوبر، ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل بأخرى ملاكي، مما أسفر عن إنقلاب النقل وتهشم السيارة الملاكي وإصابة قائديها، ونتج عن الحادث توقف الطريق الدائري.

وجار رفع حطام الحادث بواسطة أوناش المرور، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ومن جهة أخرى، أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة بشأن نفقات رفع المركبات.

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وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى تأييد سابق إفتائها بشأن أيلولة حصيلة نفقات رفع وإيواء المركبات المخالفة إلى حساب الإيرادات العامة، في إحدى الحالات المعروضة في الفتوى.

وأكدت الفتوى، أن الُمشرع ناط بأقسام المرور المختصة تنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور وأماكن انتظار المركبات والأماكن الممنوع الانتظار فيها، وذلك لتحقيق سهولة المرور، والمحافظة على أرواح وأموال المواطنين وعدم تعريضها للخطر، ومنحها فى سبيل ذلك الحق فى اتخاذ أي إجراءات وقائية تكون لازمة لتنظيم حركة المرور وسلامتها، فلها إزالة المخالفة على نفقة المتسبب على أن تودع المركبات المخالفة في أماكن لإيوائها، مع إلزام صاحب المركبة بنفقات وتكاليف الرفع والإيواء التي يحددها المجلس الشعبي المحلي.

وأشارت الجمعية العمومية الى أن المشرع أجاز بالقانون رقم (121) لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وبموافقة المحافظ المختص، تقرير رسم يخصص للخدمات المرورية بها، على ألا يجاوز خمسين جنيهًا عن كل مركبة مرخص في تسييرها في إقليم المحافظة، وبما يتناسب مع الرسم الأصلي المقرر للترخيص بها، اتساقًا مع أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، وتئول حصيلة هذا الرسم– استثناء- إلى موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، والتي تعد الخدمات المرورية المحلية إحدى خدماته ومشروعاته.

وهديًا بما تقدم، ولما كان مقابل رفع وإيواء السيارات المخالفة لا يعد من الرسوم المحلية بالمعنى المقصود، كما لا يدخل تحت أي بند من بنود الموارد الأخرى لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، ومن ثم لا يجوز أن يئول إلى حساب الخدمات المرورية بها، فهو لا يعدو أن يكون جزاء يوقع على المتسبب في مخالفة مرورية معينة بتحميله قيمة نفقات الرفع والإيواء المحددة، وموردًا من موارد أوجه أنشطة الدولة السيادية، اللازم أيلولتها إلى موارد الخزانة العامة، وبهذه المثابة فإنه يدخل فى الموارد العامة للمحافظة طبقًا لنص البند (ج) من المادة (35) من قانون نظام الإدارة المحلية.