شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الصحية» تطلق أول برنامج لإعداد كادر متخصص في تأهيل المنشآت الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إطلاق برنامج «إيجي كاب» كأول برنامج متكامل ومكثف في مصر والوطن العربي لإعداد كادر متخصص في تأهيل المنشآت الطبية بجميع أنواعها، للاعتماد طبقًا لمعايير جودة الرعاية الطبية وأمن وسلامة المرضى وسلامة البيئة التي أصدرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأشار رئيس الهيئة، في بيان، الخميس، إلى أن برنامج «إيجي كاب» يتميز وينفرد بأنه يهتم ويركز ليس فقط على اكتساب المعلومات الأساسية لتطبيقات الجودة والسلامة ولكن يشمل أيضًا التدريب العملي وكيفية تطبيق أفضل الممارسات لجودة الرعاية الطبية، طبقًا للمعايير العالمية التي وضعتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ويتم التدريب العملي في إحدى المنشآت المعتمدة لدى الهيئة، ويقوم بالتدريب نخبة من أفضل الخبراء في هذا المجال.

كما أوضح، أنه للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة كمتخصص تأهيل للمنشآت الطبية للاعتماد، يستلزم تحصيل ثمانية فصول تدريبية بالإضافة إلى ضرورة اجتياز التقييمات والاختبارات التي تحددها الهيئة، حتى يتسنى للمشارك دخول الاختبارات النهائية للحصول على الشهادة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، لما له الأثر المباشر والفعال في تطوير النظام الصحي بما ينعكس على جودة مخرجات الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري ويحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحي على جميع المستويات كهدف استراتيجي لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.

وسيجري فتح باب التقدم للبرنامج اعتبارًا من أول يوليو2020، طبقًا للشروط التي وضعتها الهيئة للتقدم.

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وللحصول على التفاصيل البرنامج وشروط التقدم واستمارة الالتحاق يجب الدخول على موقع الهيئة www.gahar.gov.eg