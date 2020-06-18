شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: لن نقبل أعذار نشر أفكار الجماعات الإرهابية على «السوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الأوقاف أن البلاد تعيش في لحظات فارقة في تاريخ الوطن ومواجهة قوى الشر والضلال، مؤكدة أن خيارنا الثابت هو الانحياز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، والتصدي بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه وأمانه وسلامه الاجتماعي، كما أننا نقف بقوة وشجاعة إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن «من منطلق مسؤوليتنا الوطنية نؤكد أن الفكر المتطرف خطر على الدين والوطن والمجتمع، وأن من يتولى مسؤولية الخطاب الديني لابد أن يكون على قدر المسؤولية الدينية والوطنية بفكر وسطي معتدل ومستنير، وغير منتم لأي جماعة متطرفة أو متبن لأفكارها أو مؤيد، أو داعم لها».

وأكدت: بما أننا نبهنا مرات عديدة أن صفحة الإمام الإلكترونية على مواقع التواصل كمنبره سواء بسواء، فإن الوزارة تؤكد أنها ستنهي على الفور خدمة كل من يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات الإرهابية أو يروج لأفكارها.

وتابعت: لن تقبل الأعذار الواهية في ذلك ما لم يكن قد تم الإبلاغ رسميا عن سرقة الصفحة أو اختراقها بمحضر رسمي قبل اكتشاف ما بها من دعم لجماعات التطرّف والإرهاب.

واختتمت البيان: «منبهة على الجميع أنها ستأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحسم، ونرى أن الحياد في قضايا الوطن في اللحظات الفارقة من تاريخه خيانة عظمى، فالإنسان الوطني الحر الشريف ليس له سوى خيار واحد وهو الانحياز إلى جانب وطنه، ولو كلفه ذلك نفسه وروحه ودمه، ولا نخشى ولن نخشى في الحق لومة لائم بإذن الله تعالى..والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل».

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