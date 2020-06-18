شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: أي سائح تظهر عليه أعراض كورونا سنعزله داخل فندق إقامته مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ال الدكتور خالد عناني وزير السياحة، إن السائح الذي ستظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا خلال تواجده بالقري السياحية سيتم عزله مجانا وتقديم العلاج له بالغرف المخصصة للعزل بكل فندق، ثم يتم الكشف على المرافقين له، وسيمكث السائح بالعزل حتي الشفاء، وإذا رغب في العلاج سيكون على نفقة الدولة المصرية.

وأضاف عناني، في تصريحات صحفية بالغردقة، إن السائح سيخضع للكشف الطبي قبل مجيئه لمصر ولابد أن يكون لديه تأمين طبي.

وأشار الوزير إلى أن أول يوليو المقبل سوف يتم استقبال الحركة السياحية في ثلاث محافظات هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسي مطروح.