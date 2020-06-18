شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يبحث آليات تنفيذ برنامج التنمية المحلية للنهوض بالمشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اجتماعاً مع مديري الإدارات الداخلية بالديوان العام، وذلك لعرض استراتيجية المحافظة واحتياجاتها لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، والذي سيساهم في إحداث نقلة نوعية في عملية التنمية بالمحافظة، حيث يهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى تحقيق طفره نوعية في الأوضاع التنموية بالمحافظة، وفقا للرؤي التي تتبناها الحكومة، وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، كما تم عمل دراسات فنية، ومالية، واقتصادية، واجتماعية، لتحديد الوضع القائم والحالي بالمحافظة.

قال المحافظ، إن الهدف من تنفيذ تلك المشروعات هو تحقيق رضا المواطنين والذي يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة، لتحقيق جميع جوانب التنمية والأهداف المطلوبة والعمل على زيادة الناتج المحلي من خلال تفعيل الجوانب الاستثمارية في كافة المجالات والقطاعات الخدمية والتي من شأنها خدمة المواطن.

ناقش المحافظ، الاقتراحات المقدمة بشأن أحداث أعمال التطوير للمشروعات وتعظيم الاستفادة من خطة التنمية المطروحة، من خلال حصر وتحديد الاحتياجات التنموية بالمراكز والقرى والعمل على تحديد الأولويات لتطوير المحاور القومية ولقياس مردود المواطنين من خلال استطلاع للآراء على أرض الواقع.

وشدد المحافظ، على أن إنشاء منظومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية داخل المحافظة، ضمن تكليفات القيادة السياسية، يودي إلى التسهيل على المواطنين للحصول على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وربط مراكز المحافظة بالديوان العام، والعمل على تفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية بجودة عالية، بالإضافة إلى أنه تم اختيار المحافظة لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن في جميع المحافظات، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

كما استعرض المحافظ، أهم الأولويات والاحتياجات التي سيتم تمويلها من خلال البرنامج، مشيراً إلى أن المحافظة بحاجة لدعم مشروعات الصرف الصحي، وزيادة تغطية الصرف بالقري، والطرق، والمواقف، وترفيق المناطق الصناعية، بالإضافة إلى وضع خطط للتخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة.

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