شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يحذر من تسريح العمالة بالفنادق والقرى.. والتحقيق في واقعة «القصير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذّر الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار من أي عمليات تسريح للعمالة بالفنادق والقرى السياحية. وقال «عناني» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه سيتم اتخاذ قرار فوري بإغلاق الفندق في حالة ثبوت مخالفة تسريح العمالة. وكلف وزير السياحة عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للتفتيش والرقابة على الفنادق بالتحقيق في واقعة تسريح العمالة بأحد فنادق القصير. كان وزيرا السياحة والطيران قد قاما بجولة تفقدية اليوم الخميس بمطار الغردقة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باستقبال السياحة الخارجية أول يوليو المقبل. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

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