شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران لـ"الخليج 365": أنا بخير وأمارس عملى من مكتبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران لـ"الخليج 365 أنه بخير ويمارس عمله من داخل مكتبه. وكانت أنباء ترددت عن إصابة الطيار محمد منار عنبه، بفيروس كورونا بعد مخالطته أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، بعد المؤتمر الصحفى الذى عقد منذ أيام بمقر وزارة الإعلام حول عودة الطيران.

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