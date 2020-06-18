شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يؤكد استقبال أول طائرة سياحية من بلجيكا 26 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، وزيرى السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، والطيران المدنى الطيار محمد منار عنبة، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة غادة شلبي، وعدد من قيادات الوزارتين.

وأوضح المحافظ، أن هدف الزيارة متابعة استعدادات مطار الغردقة الدولى لاستقبال رحلات الطيران بعد استئنافها بداية شهر يوليو القادم، مشيراً إلى أنه سيرافق الوزيران خلال جولتهما الميدانية بمدينة الغردقة، وسيتم إعادة إفتتاح متحف الغردقة، ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالفنادق والمنشآت السياحية لإستقبال السياحة الخارجية بعد استئنافها مطلع شهر يوليو القادم.

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وأشار المحافظ إلى أن محافظة البحر الأحمر هى أول محافظة على مستوى الجمهورية تستقبل أول طائرة سياحية قادمة من الخارج من بلجيكا يوم 26 يونيو الجاري، بعد صدور قراراً من مجلس الوزراء بإيقاف حركة السياحة الخارجية بمصر منذ نحو ثلاثة أشهر كأحد الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق الوفد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، وممثلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية والمنشآت الفندقية وجمعية مستثمرى البحر الأحمر، ومراسلى وكالات الأنباء الأجنبية فى مصر لنقل الصورة من أرض الواقع لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.