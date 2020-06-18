شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن: لم نصدر قراراً بفتح الحضانات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: الصحة: ملعقة عسل أبيض على كوب ماء ترفع المناعة للحماية من كورونا ‎إنفوجراف.. كيف نعتنى بذوى الهمم فى ظل أزمة كورونا مع الالتزام بإجراءات الوقاية؟ ‎وزيرة التضامن لـ"الخليج 365": لا يوجد قرار بفتح الحضانات حتى الآن ‎التموين: 10 ملايين صاحب بطاقة سجلوا أرقام هواتفهم على موقع "دعم مصر" حتى الآن ‎ Advertisements إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية ‎10 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية لرؤساء اللجان للوقاية من كورونا ‎لطلاب الثانوية العامة.. أفضل طريقة للمراجعة ومذاكرة دروسك قبل الامتحانات ‎التعليم تعلن تفاصيل المنح الدراسية الجامعية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة ‎متحدث باسم الرى: تعنت إثيوبيا يمنع التوصل لاتفاق مشترك حول سد النهضة ‎

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