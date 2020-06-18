شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدعو المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً فى وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، فى الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم فى أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تمت إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم 18 يونيو الجاري.

Advertisements

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه فور ورود الأنباء والمعلومات حول احتجاز المواطنين، تم البدء فوراً فى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف وبالتواصُل مع المؤسسات والسلطات الأمنية فى ليبيا والتى نثمن جهودها واستجابتها السريعة، حيث أسفر ذلك عن سرعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك فى إطار التعاون مع الأشقاء فى ليبيا وانطلاقاً من حرص الدولة المصرية على أمن وسلامة مواطنيها فى الداخل والخارج.

وناشد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين بالأراضى الليبية بتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات حرصاً على سلامتهم وذويهم، لاسيما مع تزايد أنشطة بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون فى بعض المناطق بليبيا.