شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران للشحن الجوى تسير اليوم 15 طائرة شحن لأوربا والخليج وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت اليوم الخميس شركة مصر للطيران للشحن الجوى إحدى شركات الناقل الوطنى المصرى 15 رحلة طيران شحن جوى إلى عدة جهات بالعالم مابين صادر ووارد.

وقالت مصادر بقرية البضائع إن الناقل الوطنى المصرى فى مجال الشحن سير اليوم 6 طائرات شحن إلى كل من صوفيا وجده وأوستند بهولندا وعنتيبى ولاجوس وجده رحلة أخرى.

فى حين تصل لمطار القاهرة 9 طائرات شحن من الرياض وعنتيبى والشارقة وأسطنبول وصوفيا وجده وأوستند وجوانزو وجده.

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جدير بالذكر أن صناعة الشحن الجوى فى مصر تلعب دورا كبيرا فى هذه الفترة كما أن قرار تعليق حركة الطيران والذى بدأ بتعليق حركة الطيران منذ 19 مارس الماضى قد استثنى حركة طائرات الشحن الجوى من التعليق نظرا لأهمية هذه الصناعة فى تصدير البضائع المصرية من خضروات وفاكهة وأسماك إلى كافة دول العالم.

وكانت عدة شركات قد تقدمت لسلطة الطيران المصرية بالسماح لها باستخدام مقصورة الركاب الخاصة بالطائرات التجارية لوضع البضائع على مقاعد الركاب بالإضافة إلى أماكن العفش الموجودة بتلك الطائرات وقد والقت سلطة الطيران على هذا الأمر نظرا للوضع الإستثنائى الذى تمر به كافة دول العالم بسبب جائحة كورونا.

وكان الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، قد أعلن أنه تمت مضاعفة نشاط الشحن الجوى خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة للظروف الخاصة التى تمر بها بدول العالم نتيجة للجائحة الوبائية، من شحنات أدوية واغاثات وبضائع.

وقال وزير الطيران المدني، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة الطيران المدني، أنه من متوقع أن يستمر ازدهار نشاط الشحن الجوى خلال العامين القادمين ، موضحاً أن مصر للطيران كان لها السبق فى تحويل طائرات مصر للطيران من ركاب إلى بضائع لنقل شحنات البضائع، موضحا أن شحنات البضائع على طائرات الركاب كان يرافقها طواقم ضيافة جوية لتفقد البضائع على متن الطائرة.