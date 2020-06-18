سفير بيلاروسيا بالقاهرة يعلن عودة السائحين إلى البحر الأحمر يوليو المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيرجى تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة عن بدء تسيير رحلات شارتر لشركة طيران (بيلافيا) فى مطلع يوليو لجلب السائحين البيلاروسيين إلي المنتجات الجميلة في البحر الأحمر وشرم الشيخ، موضحا أن الخبراء المصريين والبيلاروسيين يتعاونون بشكل وثيق في الوقت الحالى على تفاصيل وإزالة عقبات الاستئناف السريع لرحلات شارتر.

وقال سفير بيلاروس -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، إنه شاهد بنفسه الإجراءات الفعالة التي اتخذتها السلطات المصرية في الفنادق والأماكن السياحية، وأكد ثقته في أن المنتجات المصرية ستصبح قريبا في غضون الأسابيع المقبلة وجهة رئيسية جذابة وآمنة ليس فقط للسائحين البيلاروسيين لكن لجميع المسافرين من جميع دول العالم.

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وأضاف السفير أنه متأكد من أن المقاصد السياحية المصرية الجميلة مثل الأقصر وأسوان والإسكندرية والقاهرة ستفتح قريبا أمام السائحين، وأفاد بأن نحو 258 ألف سائح بيلاروسي زاروا مصر عام 2019، وأنه يأمل أن يشهد العام الحالي أعدادا أكبر بكثير.

ولفت إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة في التعاون بين مصر وبيلاروس وأحد الدعائم القوية لتعزيز الصداقة بين البلدين؛ مؤكدا أن مصر تتمتع بالتاريخ الفريد والطبيعة الرائعة والشواطئ الجميلة، وأن بها فرص القيام برحلات آمنة وهذه عوامل زيادة أعداد السائحين البيلاروس الذين يزورون مصر.