شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستعرض مع رئيس المخابرات العامة تطورات الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. Advertisements وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية، خاصةً في أعقاب صدور مبادرة "إعلان القاهرة" والسعي نحو تحقيق بنودها، لا سيما وقف إطلاق النار.

الرئيس السيسي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة

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