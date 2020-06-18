شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لوزير خارجية اليونان: جهودنا في الملف الليبي تستهدف استعادة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم وزير خارجية اليونان، بحضور وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير اليوناني شدد على اعتزاز بلاده بعلاقاتها الوثيقة مع مصر والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وكذلك منتدى غاز المتوسط.

وفي ضوء اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، شهد اللقاء توافقا في الرؤي تجاه الملفات الإقليمية خاصة القضية الليبية، حيث جدد الوزير اليوناني دعم بلاده لمبادرة إعلان القاهرة التي تمثل رسالة سلام واستقرار ليس لليبيا فحسب بل للمنطقة باسرها.

وشدد الرئيس على أن الجهود المصرية في الملف الليبي تهدف إلى استعادة اركان الدولة وملء فراغ السلطة مؤسسيا بارادة الشعب الليبي والتي أدي غيابها إلى منح المساحة لتواجد قوي الارهاب.