شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، القائم على مساحة 40 ألف م2، وتضم محطة معالجة و2 محطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية.

وتابع محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، الذي يضم «محطة المعالجة، محطة رفع، خطوط الطرد، شبكات الانحدار»، حيث تم مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام، ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس، فضلًا عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحماد.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكدًا أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفرالشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد إمام، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتكليف نائب لكل محطة، ووضع لوحات إعلانية لكل مشروع بالبيانات والجدول الزمني المحدد لها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندسة مجيدة غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

في سياق متصل، تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مدينة مصيف بلطيم، لمتابعة أعمال التطوير، موجهًا بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها، وإعادة طلاء الأعمدة، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلي زراعة الأشجار وتهذيبها، وتخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى المرافق، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين.

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وتفقد المحافظ، بوابات مصيف بلطيم، وكلف المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، بتطويرها وتركيب البوابات الإلكترونية، وتكليف نائب لكل بوابة، مشيرًا إلي أنه سيتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء.

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم

محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم