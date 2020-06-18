شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية SANTA MARIA تدريبًا بحريًا عابرًا بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الخميس.

واشتمل التدريب على تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة، ومنها تمرين دفاع جوي ضد الأهداف الجوية المعادية وتمرين تشكيلات الإبحار والتي ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، كما تم تنفيذ تدريبات قتالية نوعية على التعاون بين التشكيلات البحرية لمجابهة التهديدات والعدائيات المختلفة مع التدريب على إستعادة الكفاءة للوحدات البحرية وإعادة تموينها.

وأظهر التدريب مدى الإحترافية والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال لرجال القوات البحرية لتنفيذ كافة الأنشطة التدريبة بكل دقة وإقتدار وكذلك الأهمية العسكرية والإستراتيجية لقاعدة برنيس البحرية ضمن نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية والذى يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدارات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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