شكرا لقرائتكم خبر عن 9 رحلات تقل 1275 عاملًا مصريًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح التقرير أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 24 رحلة طيران تحمل على متنها 3775 راكبا إلى مطارات 7 دول: مصر، والهند، وتركيا، والتيبال، وقطر، وفيتنام، وباكستان، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 9 رحلات تقل 1275 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ9 سوف تصل إلى 5 مطارات هي مطار القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 9 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس الموافق 18 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1275 عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولي على الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 9.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية على العربية- مصر رقم 218 وتغادر الكويت 11.35 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار أسيوط.

والثالثة النيل رحلة رقم 6888 قيام من الكويت 14.00 وعلي متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، أما الرحلة الرابعة على طيران الجزيرة رقم 1723 قيام من الكويت 14.50علي متنها 145 عاملا تصل لمطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة على المصرية رقم 3064 قيام من الكويت 15.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار الأقصر، أما الرحلة السادسة الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت الساعة 17.05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة على طيران أير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلي متنها 145 عاملا تصل إلى أسيوط، والثامنة طيران الجزيرة رحلة رقم 1701 قيام من الكويت 19.00 وعلي متنها 145 عاملا تصل مطار أسيوط، والرحلة التاسعة على طيران الجزيرة رقم 1715 قيام من الكويت 19.00 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.

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