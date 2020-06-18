شكرا لقرائتكم خبر عن «دعم مصر» عن عودة المحتجزين بليبيا: «مصر معادلة حاصل جمعها عزه وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبدالهادى القصبي، بتدخل القيادة السياسية وحرصها على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا.

وقال الدكتور عبدالهادى القصبي، في بيان له، اليوم الخميس: «إن الدولة المصرية أصبح لها درع وسيف، وقادرة على حماية أبنائها داخل وخارج الوطن وفي أي مكان في العالم».

وأضاف «القصبي»، أن «عودة المصريين المحتجزين في ليبيا ليس الحدث الأول بل هو سياسة مصر دائما من العزة والكرامة، وهذا ما حدث سابقا، عندما تدخلت مصر وردت على جماعات الخوارج فورا في ليبيا عقب استشهاد عدد من أبنائها هناك- فليطمئن كل من يحمل الجنسية المصرية بأن لدينا قيادة حكيمة وطنية- أب وإنسان وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يصون العهد دائما مع شعب كريم لا ينحني إلا لله الواحد الأحد، ولدينا دوله لها أذرع قوية في الداخل والخارج».

وتابع: «إن القوات المسلحة هي السيف والدرع، ولدينا أجهزتنا المخابراتيه التي تمتلك الأدوات والقدرة»، مناشدا كل دول العالم بأن تنظر لمصر وشعبها بمنظر دقيق، ويقرأوا التاريخ قراءه جيده، ستعلمون أن مصر معادله حاصل جمعها عزه وكرامة وأمن وسلامه».