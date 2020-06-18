شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستقبل مصر بلاغات كورونا من الصم وضعاف السمع؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نهى ربيع، المسؤولة المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل الخدمات المقدمة لذوي الاحتياحات الخاصة وخاصة خلال جائحة كورونا.

وقالت في تصريحات لبرنامج «صباح الخير يامصر»، على شاشة ON E، إن المركز التقني لتقديم خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يعد وسيطا بين ذوي الإعاقة السمعية ومعاقي التخاطب ومقدمي الخدمات.

وتابعت المرحلة الأولى تم من خلالها تقديم خدمات الطوارئ والإسعاف والمطافئ، مشيرة إلى أنه بعد ظهور فيروس كورونا تم توسيع عمل المركز من أجل استقبال كل الاستفسارات الخاصة بالفيروس.

وقالت أن المركز وما يقدمه من خدمات هي مبادرة من المبادرات الرئاسية ويعمل منذ 4 أشهر، لافتة إلى أنه يتم التواصل من خلال تطبيق «واصل»، ومن ثم يتم توصيل هذه الاستفسارات إلى مقدم الخدمة، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التواصل وكذلك يمكن لهؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أحد التطبيقات لتحديد الأعراض الخاصة بفيروس كورونا.

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