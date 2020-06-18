شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة لمدة أسبوع.. «النقل» توضح تفاصيل غلق دوران «الكافوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة النقل، إن طريق «الكافورى/ برج العرب» يبلغ طوله 13 كم، وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 ليكون الطريق الرئيسي اتجاهين، كل اتجاه 3 حارات مرورية، بالاضافة إلى طريقي خدمة كل منهما يتكون من عدد 2 حارة مرورية في الاتجاه مع تنفيذ عدد (4) دورانات للخلف عند كم 3، 5، 8، 11.

وأضافت وزارة النقل في بيان لها، أنه نظراً لشكوى العديد من المواطنين من مستخدمي طريق «الكافوري / برج العرب»، وسكان المنطقة من عدم التزام قائدي السيارات بالاتجاهات الصحيحة للمرور، حيث يقومون بالسير عكس الاتجاه لاستخدام الدوران للخلف عند كم (5) من الطريق بدلا من الدوران للخلف التالي مما تسبب في العديد من الحوادث بهذه المنطقة .

وأشار البيان، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري اتخذت إجراءاً للتجربة لمدة أسبوع بغلق الدوران المشار إليه وتقييم الوضع بناءً على حركة المرور بالطبيعة، وتحديد القرار المناسب لهذه المنطقة، بالبقاء على الوضع الحالي أو إيجاد حلول هندسية بما يتناسب مع السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي السيارات في هذه المسافة.