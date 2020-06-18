شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والطيران يتفقدان جاهزية مطار الغردقة لاستقبال الرحلات الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، ومنار عنبة، وزير الطيران، على جاهزية مطار الغردقة الدولي لاستقبال الرحلات الجوية الخارجية أول يوليو المقبل، وذلك بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفقد عناني وعنبه برفقة محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، الإجراءات الاحترازية المتخذة بمطار الغردقة الدولي، والتي شملت اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب، والمصاعد الكهربائية داخل المطار، وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعى داخل صالات السفر والوصول، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس كورونا.

بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية ووضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر. وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج اعداد معينة لضبط صالات السفر والوصول بشكل أمن وزيادة منافذ الحجر الصحى بالمطارات مع تلبية كل احتياجاتهم.

كما تفقدا صالتي السفر والوصول بالمطار والحجر الصحي بالمطار وتابعا عمل الكاميرات الحرارية وتم إجراء تجربة شخصية للوزيرين.

وأكد عنبه أن وزارة الطيران دعمت مطار الغردقة الدولي بـ٦ كاميرات حرارية متطورة ضمن الإجراءات الوقائية بالمطار لتدعم الحجر الصحى، وذلك حرصا على سلامة الركاب والعاملين وتم توزيع هذة الكاميرات على صالتي السفر بالمبنين الجديد والمبني القديم، بالإضافة لبوابة دخول العاملين والتي سيتم تخصيصها لكافة العاملين للدخول منها.

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