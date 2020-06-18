شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للصحافة تهنئ أمين صندوق نقابة الصحفيين بالشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة الوطنية للصحافة التهنئة، للصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين وأمين صندوق نقابة الصحفيين لتعافيه من فيروس كورونا المستجد وخروجه، اليوم الخميس، من المستشفى بعد فترة علاج قضاها بإحدى المستشفيات المتعاقدة مع الهيئة.

وكانت الهيئة تتابع حالته الصحية مع الأطباء يوماً بيوم لتطمئن على تطورات حالته مع سائر الزملاء الأخرين من كافة المؤسسات الصحفية الذين أجري الكشف عليهم وعزلهم وحجزهم وتحملت الهيئة كافة التكاليف المالية لعلاجهم.