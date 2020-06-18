شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: 112 مشروعًا صغيرًا لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديًا بكفر الشيخ وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall)، بإشراف المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة، بتوزيع المساعدات والمنح المجانية على 83 سيدة في منطقة الفشن بمحافظة بني سويف، في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع مستوى معيشة الأسر المعيلة، وتوفير مصدر للدخل وتنويع سبل المعيشه لسيدات الريف، وذلك من خلال تنفيذ 112 مشروعا للمرأة المعيلة في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني درويش، المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة «سيل»، إن ذلك يأتي استكمالا للمرحلة الأولى من توزيع المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة للسيدات الريفية بقرى منطقة غرب الفشن بمنطقة مصر الوسطى والمقدمة من مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( IFAD) لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية وخاصة المرأة الريفية المعيلة، حيث تم توزيع 19 بقرة، 48 أغنام 11 ماكينة خياطة 3 مجرشة ذرة وميزان وايضا 2 رياشة لتنظيف الدواجن مع ديب فريزر بمنطقة غرب الفشن، من إجمالي 196 رأس من الأغنام لعدد 48 سيدة و19 بقرة بواقع بقرة واحدة لكل سيدة و22 ماكينة خياطة ومجرشه ذرة لعدد 22 سيدة ومجرشه ذرة وميزان لعدد 3 سيدات ورياشة لتنظيف الدواجن وثلاجة تجميد «ديب فريزر» لعدد سيدتين في مناطق عرب الفشن وغرب سمالوط بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وأضاف «درويش»، أن المشروع استعان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع، مشيرا إلى أن ذلك يأتى هذا في اطار جهود وزارة الزراعه لرفع مستوى معيشه الاسر المعيله وتوفير مصدر للدخل وتنويع سبل المعيشة لسيدات الريف بالمناطق المستصلحة حديثا.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع «سيل»، أن المشروع طبق الضوابط التي أقرها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقا للمعايير التي تم تحديدها لاختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع.

من ناحيته، قال الدكتور مجدي علام، منسق عام برنامج تغير المناخ في مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، إن البرنامج يقوم أيضا بتوزيع منح صغيرة صديقة للمناخ مع الأولوية للمرأة والفقراء والمهمشين بمحافظتي المنيا وبني سويف.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم المنح بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لـ 29 سيدة (منحة) منها توزيع بقرة لكل سيدة بإجمالي 15 بقرة وتوزيع 48 رأسا من الأغنام لـ 12 سيدة بواقع 4 أغنام لكل سيدة وماكينة خياطة لاحدي السيدات ومنحل.

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توزيع أبقار على المرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف

توزيع أبقار على المرأة المعيلة في كفر الشيخ وبني سويف