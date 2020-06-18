شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان ينعي الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، ومجلس النقابة، ببالغ الحزن والأسى المرحوم أحمد يوسف بهبهاني الرئيس الفخرى لجمعية الصحفيين الكويتيين، ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتيين السابق ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السابق. وقال بيان للنقابة، إن الراحل «أفنى عمره في خدمة الصحافة الكويتية والعربية ولم يدخر جهدا في حياته في سبيل مناصرة قضايا الصحافة العربية والكويتية». وواصل البان: «ندعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته ومحبيه والصحافة العربية الصبر والسلوان». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

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