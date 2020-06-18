شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرسل هدية لشابين تعرّضا لحادث سير (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، لـ «عمر» و«مينا»، الشابين اللذين اطمأن عليهما الرئيس منذ أيام عقب تعرضهما لحادث تصادم سيارة ملاكي بدراجاتهم النارية، بالتزامن مع مرور موكبه، خوذتين لحماية الرأس أثناء قيادة الدراجة النارية أو الدراجة العادية.

وقال مصطفى في فيديو تم بثه منذ قليل إن الرئيس السيسي أوقف موكبه وتحدث معهم، مشددًا على أنه عقب ذلك تحدث معهم مندوب من الرئاسة، وأهداهما خوذتين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي موجهًا لهم الشكر.

وكان الرئيس السيسي خلال تفقده لعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القاهرة أوقف موكبه للاطمئنان على صحة شاب تعرض لحادث في الطريق.

وقال الرئيس السيسي للشاب: «أنت كويس؟.. رد قائلا: تمام الحمد لله».. فقال له الرئيس: «ليه مش لابس خوذة.. المهم أنت كويس وخلي بالكم من نفسكم»، ورد المواطن على الرئيس السيسي: «الله يباركلك يا ريس».