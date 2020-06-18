شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعزل في 5 مستشفيات ومركز (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، زيارة لمستشفيات ٦ أكتوبر المركزي وحميات إمبابة وإمبابة العام وبولاق الدكرور ومركز الرعاية الصحية الأولية بوراق الحضر، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات صرفها مع متابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ خلال الجولة على التحدث مع المواطنين المترددين على المستشفيات للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، للتأكد من توافر مخزون كاف منها.

كما تفقد «راشد» غرف العزل والفحص والتصنيف والإفاقة والأقسام الداخلية والطوارئ والاستقبال ووحده الرعاية المركزة وأماكن صرف مخزون الادوية والغسيل الكلوي، مؤكدًا أنه «بتضافر الجهود سنتمكن من المرور من تلك الجائحة الصعبة».

ووجه راشد مديري المستشفيات بأجراء الكشف على أي مريض يأتي للمستشفى قائلًا: «مفيش حاجه اسمها مريض يروح بيته من غير ما يتكشف عليه طالما جالك في المستشفى»، مشددًا على إجراء الحجز للحالات التي تستدعي حالتها المرضية إلى ذلك.

وشدد محافظ الجيزة على انتظام صرف الأدوية والعلاجات اللازمة لجميع الحالات المرضية، والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة، لحل أي معوقات أو توفير أي نواقص على الفور.

وحرص «راشد» على متابعة مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالإضافة إلى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

Advertisements

كما تفقد العيادات المتنقلة، التابعة لمركز الرعاية بوراق الحضر، والتي تؤدي الخدمة الطبية للمرضي بعدد من التخصصات، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبية لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى، مؤكدًا الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم للعمل على حلها فورًا.