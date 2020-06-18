شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح أسباب غلق الدوران للخلف عند الكيلو متر 5 بطريق الكافورى - برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل أن طريق الكافورى - برج العرب يبلغ طوله 13كيلو متر، وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 ليكون الطريق الرئيسى، ويتكون من اتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية بالإضافة إلى طريقى خدمة كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية فى الاتجاه مع تنفيذ (4) دورانات للخلف عند كم 3 ، 5 ، 8 ، 11.

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وأضافت وزارة النقل أنه نظراً لشكوى العديد من المواطنين من مستخدمى طريق الكافورى - برج العرب وسكان المنطقة من عدم التزام قائدى السيارات بالاتجاهات الصحيحة للمرور حيث يقومون بالسير عكس الاتجاه لاستخدام الدوران للخلف عند كم (5) من الطريق بدلا من الدوران للخلف التالى مما تسبب فى العديد من الحوادث بهذه المنطقة.

فقد اتخذت الهيئة العامة للطرق والكبارى إجراء للتجربة لمدة أسبوع بغلق الدوران المشار إليه وتقييم الوضع بناءً على حركة المرور بالطبيعة وتحديد القرار المناسب لهذه المنطقة بالبقاء على الوضع الحالى أو إيجاد حلول هندسياً بما يتناسب مع السلوكيات الخاطئة لبعض قائدى السيارات فى هذه المسافة.