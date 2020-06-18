شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناشد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالتحلى بضبط النفس وعدم الانسياق وراء الشائعات مؤكدا أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل لصالح أبنائنا الطلاب ولا تدخر جهدا من أجل أن يجتازوا الاختبارات فى مناخ صحى أمن مشيرا إلى أنه يتابع على مدار 24 ساعة استعدادات الأحياء لماراثون الثانوية العامة.

وفى السياق تلقى المحافظ اليوم تقريرا من عدد من رؤساء أحياء العاصمة يتعلق باستعدادات الأحياء لعقد امتحانات الثانوية العامة والتنسيق مع مديرية الطب البيطري لتطهير وتعقيم المدارس وكذلك توافر أجهزة الكشف الحرارى وتركيب بوابات التعقيم الذاتي، فضلا عن تحقيق مبدأ التباعد بين الطلاب داخل اللجان.

1- حى المعادى: تابع رئيس الحى أعمال التعقيم وتقليم الأشجار والنظافة بمدرسة المعادى القديمة، مدرسة الشهيد أحمد أمين، المدرسة الثانوية العسكرية، مدرسة مصطفى كامل، مدرسة حدائق المعادى الرسمية وتابع تنفيذ تعليمات المحافظ المتعلقة بتوفير اجهزة الكشف الحرارى.

2- حي عين شمس : كثف الحي جهوده لتعقيم وتطهير مدارس 6 أكتوبر الإعدادية، عين شمس الثانوية بنين ،محمد عبده التجريبية، الزهراء بنات، أحمد عصمت التجريبية، النعام الاعدادية، أمير الشعراء.

Advertisements

3- حدائق القبة: شهد الحى تجهيز بوابات التعقيم وكذلك رفع الاشغالات المحيطة بالمدارس المقرر عقد اختبارات الثانوية العامة بها، وقد تابع رئيس الحى الاستعدادات بمدارس هارون الرشيد، فاطمة الزهراء، النقراشى الإعدادية، أحمد ماهر الرسمية، الشهيد أشرف فايد.

4- حي دار السلام: تم التنسيق مع فرع هيئة النظافة ومديرية الطب البيطرى وتم رفع كفاءة النظافة وتعقيم وتطهير المدارس التالية: جمال عبد الناصر، أحمد زويل، السلام الإعدادية، المعمارية.

5- حى الزاوية الحمراء: تابع رئيس الحى جاهزية المدارس لعقد الاختبارات من حيث النظافة ورفع الإشغالات فى نطاق المدارس والتعقيم والتطهير.

6- حى المعصرة : تابع رئيس الحى أعمال تعقيم اللجان واستراحات المراقبين بمدارس زهراء حلوان الثانوية، 25 يناير، الشهيد محمد عبد العظيم.