ننشر دليل أسماء وأسعار الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، وصول إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل بعد استيفائها كافة الشروط والضوابط، حتى الآن إلى 232 فندقا.

ويرصد "الخليج 365" أسعار الإقامة في بعض فنادق القاهرة، وجنوب سيناء (شرم الشيخ - نويبع - طابا - دهب) وفقًا لموقع الحجز الإلكتروني booking.

وأوضح الموقع، أن الأسعار قد تشمل رسومًا إضافية، حيث تتخذ الفنادق إجراءات إضافية للحفاظ على السلامة والتعقيم، وذلك نظرًا للوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا.

والأسعار المرفقة خاصة بمقابل حجز غرفة أو جناح لمدة 6 ليالي لشخصين بالغين وطفل.

فنادق القاهرة

إنتركونتننتال سيتي ستارز

يصل مقابل حجز الغرفة القياسية بالفطار في الفندق لنحو 17541 جنيها ترتفع إلى 30864 جنيه في حالة حجز جناح، أما عند الحجز بالفطار والعشاء فترتفع تكلفة الحجز إلى 21919 جنيهًا و35241 جنيها على الترتيب.

ماريوت مينا هاوس

حجز غرفة مطلة على الحديقة بالفطار فقط يصل إلى 16558 جنيهًا، وبين 19413 و23219 جنيهًا إذا كانت تطل على الأهرامات.

ماريوت القاهرة

الغرفة التي تطل بشكل جزئي على النيل يصل حجزها إلى 7993 جنيهًا فقط إما إذا كانت تطل على النيل فالسعر يصل إلى 15130 جنيها.

جي دبليو ماريوت

الأسعار تتراوح بين 20840 و27977 جنيها وتكلفة إفطار الفرد الواحد تصل إلى 284 جنيهًا.

كونراد

الغرفة المطلة بشكل جزئي على النيل سعرها 10753 جنيهًا والجناح المطل بالكامل على النهر يصل سعر إقامته إلى 27216 جنيهًا بالفطار فقط.

ستاي بريدج

الإقامة في جناج ستوديو تصل إلى 10404 جنيهات و26391 جنيهًا في جناج يضم غرفتي نوم

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رنيسانس

يصل حجز الغرفة لنحو 16653 جنيهًا.

فنادق جنوب سيناء

فندق كونكورد السلام شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة الديلوكس المطلة على الحديقة شامل الإفطار في الفندق لنحو 8 آلاف و187 جنيهًا ترتفع إلى 24 ألفًا و410 جنيهات في حالة حجز جناح عائلي إقامة شاملة كليًا.

صن رايز أريبيان بيتش شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة الديلوكس المطلة علي البحر شامل الإفطار في الفندق لنحو 10 آلاف و875 جنيهًا ترتفع إلى 17 ألفًا و23 جنيهاً في حالة حجز جناح عائلي إقامة شاملة كليًا.

كليوباترا نبق شرم الشيخ

يصل سعر غرفة سوبيريور المطلة علي البحر شامل الإفطار في الفندق لنحو 10 آلاف و417 جنيها ترتفع إلى 18 ألفا و471 جنيها في حالة حجز جناح عائلي إقامة شاملة كليا.

سان جورج شرم الشيخ

يصل سعر الغرفة القياسية المطلة على الحديقة شامل الإفطار في الفندق لنحو 4 آلاف و758 جنيها ترتفع إلى 6 آلاف في حالة حجز غرفة سوبيريور مطلة على المسبح إقامة شاملة كليا.

ستراند طابا هايتس

يصل سعر الغرفة المزدوجة المطلة على الحديقة شامل الإفطار في الفندق لنحو 6 آلاف و402 جنيه ترتفع إلى 8 آلاف و864 جنيها في حالة الحجز لإقامة شاملة كليا.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وللاطلاع على الفنادق الأخرى تأتي كالتالي: