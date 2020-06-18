القبض على مسجل خطر بحوزته 7 أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية مسجل خطر بأسيوط لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية. أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام "مسجل خطر"؛ بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه بمسكنه؛ وبحوزته 7 أسلحة نارية عبارة عن (2 بندقية آلية "محلية الصنع"- 5 فرد رصاص) . وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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