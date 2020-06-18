"كان بيلعب بالطيارة".. تفاصيل وفاة شاب بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

طلبت نيابة دار السلام، تحريات المباحث في واقعة وفاة شاب سقط من الطابق السادس أثناء اللهو بطائرة ورقية، وصرحت بدفنه.

كان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة دار السلام.

وتبين سقوط شاب من الطابق السادس وإصابته بإصابات خطيرة اثناء اللهو بطائرة ورقية، وتم نقله للمستشفى وتوفى متأثرًا بإصابته.