تأجيل تظلم 14 حقوقيا على منعهم من السفر بقضية "التمويل الأجنبي" لجلسة 18 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل نظر تظلم 14 حقوقيا على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 تمويل أجنبي لجلسة 18 يوليو المقبل.

وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبدالفتاح ومزن حسن وياسر عبدالحفيظ وعلاء الدين عبدالتواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبدعبدالتواب وحسام الدين أحمد.

وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بتأييد أمر منع الحقوقيين الأربعة عشر من السفر والتحفظ على أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التمويل الأجنبي".

واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن وآخرين في وقت سابق، لاتهامهم بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية.