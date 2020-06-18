مصادرة 15ألف طن أسمدة و1259 قطعة أواني طهي مغشوشة داخل 4 مصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية. وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (15610 طن أسمدة زراعية ) مغشوشة ومقلدة-بدون ترخيص- غير مسجلة بوزارة الزراعة- بدون بيانات بداخل مصنعين بنطاق محافظةالجيزة بالمخالفة للقانون. كما ضبط (1259 قطعة منتج نهائي لأواني طهي معدنية) مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات وكذا ( 500 كمامة – 10 توب قماش مواد خام مختلف الألوان) مصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون بيانات بداخل (مصنعين) بنطاق محافظة القليوبية بالمخالفة للقانون ، 11 سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، و40 قضية في مجال حماية الثروة السمكية ، 21 قضية ( تلويث المجارى المائية من خلال الصرف المباشر عليها ) بنطاق المنطقة المركزية. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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