محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسكندرية) في كمين أُعد لضبطه بدائرة قسم شرطة "ثان المنتزه" حال استقلاله سيارة وبحوزته (7000 قرص مخدر- 9 طربة لمخدر الحشيش)، قُدرت القيمة المالية للمضبوطات 675 ألف جنيه. Advertisements وضُبط (6 عاطلين- مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) فى أكمنة أُعدت لضبطهم بدائرتي مركزي شرطة "الإسماعيلية، فايد" وبحوزتهم (99 طربة لمخدر الحشيش مبالغ مالية – 6 هواتف محمولة). ونجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط (4 أشخاص وسيدة) فى كمائن أُعدت لضبطهم وبحوزتهم (35 طربة لمخدر الحشيش و36 لفافة لمخدر الهيروين). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 12 شخصا بحوزتهم 143 طربة حشيش و7 آلاف قرص مخدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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