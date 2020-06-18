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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة أبنائهم من ليبيا.. أهالي كوم الرمل: «الله أكبر عليك ياريس وعلى جيشنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حالة من السعادة والفرحة يعيشها أهالي قرية كوم الرمل، التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف، عقب مشاهدتهم عبر القنوات التليفزونية عودة أبنائهم المحررين من ليبيا.
وانتشرت أصوات الزغاريد من أغلب منازل القرية ابتهاجا بعودة أبنائهم، آملين في عودة باقي أبنائهم من هناك.
وقال محمد علواني، أحد أهالي القرية: «شبابنا يبحث عن لقمة العيش، فيتجهون للعمل في ليبيا ولدينا أعداد كبيرة هناك من الشباب، أغلبهم يعمل في طائفة المعمار نظرا لتراجع أعمال الزراعة والعائد منها».
وقالت حميدة جميل علواني: «الرئيس عمره ما قال حاجة إلا وعملها، والدليل إنه أعاد أخواتنا المخطوفين، الله أكبر عليك ياريس وعلى جيشنا».
وأضافت: «مصر تحارب في كل الجبهات وبفضل الله ننتصر يوما وراء الآخر بفضل قيادة حكيمة للرئيس السيسي الذي وضع الدولة في منطقة أخرى».
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