شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يستعرض مع هشام توفيق جهود وزارة قطاع الأعمال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير قطاع الأعمال العام موقف تجربة زراعة القطن قصير التيلة في شرق العوينات، والتي ستساهم حال نجاحها في تخفيض تكلفة أحد أهم مدخلات صناعة الغزل والنسيج.

واستعرض الوزير خطة تنفيذ تداول الأقطان الزهر للموسم الحالي، وجهود تنفيذ توصيات اللجنة الوزارية للقطن، لا سيما ما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المقترحة لاستراتيجية إنتاج السيارات الكهربائية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال إلى موقف العمل في مصانع وشركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، مؤكدًا عدم تأثر حركة الإنتاج بفترة الحظر، بفضل الاستثناءات التي تم منحها للمصانع والعمال للعمل والتحرك خلال فترات حظر التجوال، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية والإجراءات الاحترازية في المصانع ومواقع العمل والإنتاج.