شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الخانكة»: «الخفافيش» مصدرها منزل مهجور منذ سنوات.. والقضاء عليها قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد خالد كشك، رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، إن الخفافيش التي ظهرت في المدينة مصدرها منزل مهجور ومغلق منذ سنوات، ويملكه عدد كبير من الورثة.

وأضاف «كشك» في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذا المنزل في منطقة «الأسمية»، ومكون من طابقين، وصادر له قرار إزالة وهدم، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش والقضاء عليها قريبًا من خلال رش مبيدات وغاز وإغلاق المنزل تمامًا حتى يتم القضاء على الخفافيش، ثم يتم فتح المنزل مرة أخرى وتنظيفه.

كان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قد تداولوا، الأربعاء، أخبارًا تفيد بانتشار عدد كبير من الخفافيش بمنطقة الأسمية بالخانكة، وطالب الأهالي بالقضاء عليها خوفًا من أن تكون سببا في نقل الأمراض المعدية.

وخاطبت محافظة القليوبية وزارة الزراعة لإرسال لجنة من البحوث لمكافحة الآفات للمشاركة في القضاء على مجموعة من الخفافيش، والتي ظهرت في المنزل المهجور.