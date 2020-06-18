شكرا لقرائتكم خبر عن «الملابس الجاهزة»: 500 مصنع يشارك في توريد الكمامات إلى هيئة الشراء الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتابع مع كافة المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، الإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة في تيسير الإجراءات المطلوبة، كما تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة، لافتا إلى أن عدد المصانع المشاركة حتى الآن بلغ 500 مصنع، مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر من مختلف المحافظات، والمناطق الصناعية في عملية التوريد.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن جميع الكمامات القماشية محلية الصنع بالكامل طبقا لتوجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي تحرص على التواصل الدائم مع مجلس إدارة الغرفة لمتابعة العمل داخل القطاع .

ويعمل قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية على استئناف الأنشطة الإنتاجية بكامل طاقاتها، للتغلب على الآثار السلبية وتراجع الطلب والركود منذ بداية جائحة كورونا وما تبعها من إجراءات احترازية ووقائية، حيث يعد القطاع ثاني أكثر القطاعات تضررا بعد السياحة، حيث لجأت مصانع وشركات كثيرة في القطاع إلى تصنيع الكمامات القماشية والملابس الوقائية كمحاولة لتعويض بعض الخسائر ولتلبية احتياجات السوق المحلي والمستهلك المصري .

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، باتحاد الصناعات، إلى أن تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم في امتصاص قدر كبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليا وعالميا إثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات في المصانع.

وأوضح أن عودة التشغيل أعطى متنفسا للمصانع كي تحتفظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الأزمة لشهور جديدة، لافتا إلى أن صناعة الملابس والمفروشات تعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وتمثل ثاني أكبر مشغل بين الصناعات التحويلية بنسبة 15%، كما أنها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42 %، حيث توفر تصنيع الكمامات القماشية الآلاف من فرص العمالة الغير مباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والأكياس وغيرها، مما يساهم في دفع عملية الإنتاج في شتى المجالات.

وشدد على امتلاك المصانع المصرية طاقات إنتاجية هائلة تكفي لتغطية الطلب في السوق المحلي سريعا، وتمتلك فرصة لتكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا، في ظل تنامي الطلب عالميا، لافتا إلى أن الشركات العالمية تتسابق حاليا لتقديم تصميمات وأشكال مبتكرة لتجذب أنظار المشترين وتقدم مزيدا من الرفاهية والتميز لمنتجاتهم، وهو ما تعمل عليه المصانع والشركات المصرية حاليا .

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