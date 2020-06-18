شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي»: إتاحة 54 خدمة على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات، لتيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها خدمات المحليات وإطلاقها للمواطنين على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات خاصة مع تطبيق الإجراءات والتدبير التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وتقليل التجمعات في المصالح الحكومية.

تأتي هذه التيسيرات في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين بداية من شهر يوليو 2020 ولمدة شهرين كتشغيل تجريبي، على أن يتم اعتبار البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات مستقبلاً هي المنفذ الأساسي لاستقبال طلبات بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالإدارة المحلية.

وقال «شعراوي»، في تصريحات صحفية الخميس، إنه يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وهيئة البريد المصري والجهات التي ستتعاون لتنفيذ هذا الملف بالمحافظات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن عدد الخدمات التي سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية لخدمات المحليات ستصل إلى حوالي 54 خدمة ومن بينها طلبات تجديد رخص الإشغال والحصول على باكيات بالأسواق وقيد اتحاد شاغلين وسداد مديونيات وسداد أقساط إيجار وتصالح عن محضر وبيان صلاحية موقع، وتجديد ترخيص أعمال بناء، والتنازل عن رخصة مباني، والتصالح في مخالفات المباني، وتصالح عن مخالفة وتصريح الحفر، وتشغيل مصعد وتوصيل مرافق دائمة ومطابقة شهادة صلاحية المبنى وإخطار بتغيير نوع الإستغلال للعقار وتعديل رخصة محل.

وكلف الوزير المحافظين بعدد من التكليفات لتنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وعلى رأسها أن يتم المتابعة المباشرة لملف المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمات واتاحتها الكترونياً وتطوير منافذ أدائها.

كما وجه وزير التنمية المحلية بسرعة الإنتهاء من أعمال توحيد المستندات والرسوم للخدمات على مستوى ( مراكز – مدن – أحياء ) المحافظة والمعمول بها في المراكز التكنولويجة، وسرعة التعاقد مع الشركات الموكل لها تنفيذ التعامل مع المواطنين والدفع الالكتروني، ويمكن الاستعانة بالنماذج المعمول بها في محافظة القاهرة، مشددا على سعي الوزارة بصورة دائمة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضاهم عنها.

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