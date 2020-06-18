شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 112 مشروعا صغيرا لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا بكفر الشيخ وبنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (sall) المساعدات والمنح المجانية على 83 سيدة فى منطقة ألفشن بمحافظة بنى سويف، وذلك فى إطار جهود وزارة الزراعة لرفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وتوفير مصدر دخل، وتنويع سبل المعيشة لسيدات الريف، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وإشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وقال الدكتور هانى درويش المدير التنفيذى للمشروع إن ذلك يأتى استكمالا للمرحلة الأولى من توزيع المنح الخاصة بعمل مشروعات صغيرة للسيدات الريفية بقرى منطقة غرب ألفشن بمنطقة مصر الوسطى والمقدمة من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL) والممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ( IFAD) لتنمية الريف ورفع مستوى المعيشة للأسر الريفية، خاصة المرأة الريفية المعيلة حيث تم توزيع 19 بقرة، 48 من الاغنام 11 ماكينة خياطة 3 مجرشة ذرة وميزان وايضا 2 رياشة لتنظيف الدواجن مع ديب فريزر.

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وأضاف درويش أن المشروع طبق الضوابط التى أقرها الصندوق الدولى للتنمية الزراعية حول شروط تقديم هذه المنح بمناطق عمل المشروع طبقا للمعايير التى تم تحديدها لاختيار السيدات الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم التدريب اللازم للسيدات على كيفية إدارة ووضع خطة عمل لهذه المشاريع لتحقيق أقصى استفادة وضمان استمرارية هذه المشاريع.

من ناحيته قال د مجدى علام منسق عام برنامج تغير المناخ فى مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ان البرنامج يقوم أيضا بتوزيع منح صغيرة صديقة للمناخ مع الأولوية للمرأة وألفقراء والمهمشين بمحافظتى المنيا وبنى سويف.

وأضاف علام أن المرحلة الأولى من المشروع شهدت تسليم المنح بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ لـ 29 سيدة (منحة) منها توزيع بقرة لكل سيدة بإجمإلى 15 بقرة، توزيع 48 رأسا من الأغنام لـ 12 سيدة بواقع 4 أغنام لكل سيدة وماكينة خياطة لأحدى السيدات ومنحل.