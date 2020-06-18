شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون جنيه لتطوير شبكه الكهرباء بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الجهود التى تبذلها الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان إستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

ونظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بمحافظه الوادي الجديد واستمرار عمليات التنمية شاملة فى كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظه لتلبية احتياجات التطور فى استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامه.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق محافظة الوادى الجديد الذى يبلغ عدد المشتركين بها حوالى (106) آلاف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين وقد قدرت استثمارات الشركة فى نطاق محافظة الوادي الجديد بحوالى (100) مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم استثمار حوالى (13) مليون جنيه بنطاق محافظة الوادى الجديد خلال عام 2019/2020 من خلال تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد والتوسعات بنسبة 100 % ، متضمنه : -

- الانتهاء من اجراء سلاسل احلال ورفع قدرة لعدد (15) محول باجمالى تكلفة بلغت (339 ) الف جنيه .

- وتنفيذ خطة لتوسعات جديده واحلال بشبكة الجهد المتوسط باجمالى تكلفه بلغت حوالى (9) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من انشاء كابلات جهد متوسط بطول (4,5) كم وتركيب عدد ( 249) عامود جهد متوسط بالاضافة الى تنفيذ ( 28) كم خطوط جهد متوسط ،

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كما تم تنفيذ خطة احلال وتجديد بشبكة الجهد المنخفض باجمالى تكلفة بلغت حوالى (4) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد (230) عامود جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ (250 ) كم خطوط جهد منخفض .

ونتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال السابق ذكرها أدى ذلك الى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .

وفى سياق متصل فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتى يصل عددها الى 6 مراكز عملاء مما يتلائم مع الاجراءت الاحترازيه لمنع انتشار فيروس كورونا و معايير تصنيف مراكز خدمة العملاء وذلك من خلال ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن أنتظار مناسبة وتوفير مكان لتقديم الأقتراحات والشكاوى ومييكنة كافة الأجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد، واتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالى، وقد تم تركيب شاشة عرض (50) بوصه بمركزى خدمة العملاء بمركز الداخله لعرض الاجراءات والمستندات المطلوبه للخدمات المقدمه بالاضافه الى تركيب نظام لإنتظار العملاء لتوجيه تدفق المشتركين (Queue System) وسيتم التركيب بباقى مراكز الخدمه تباعاً.

وفى إطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره اعلى الكتل السكنيه الى كابلات ارضيه فقد تم تنفيذ عدد (7) عمليات للمرحله الثالثه للعام المالى 2019/2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه تبلغ حوالى (2) مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال الضبطية القضائية خلال الفتره من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 بمحافظة الوادى الجديد فقد تم تحرير (1398 ) محضر بقيمة تبلغ حوالى (2 ) مليون جنيه.

وجدير بالذكر ان محافظة الوادى الجديد تضم مراكز (مركز الخارجه– مركز الداخله - مركز بلاط مركز باريس – مركز الفرافره ).