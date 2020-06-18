شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الشهيد اقلاديوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية اليوم بعيد استشهاد القديس اقلاديوس وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه: كان محبوبًا من جميع أهل إنطاكية لشجاعته ولما أثار دقلديانوس الاضطهاد على المسيحيين اتفق هذا القديس مع القديس بقطر بن رومانوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح

واستحضر الملك القديس إقلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان ووعده أن يجعله مكان أبيه، فلم يلتفت إلى وعوده

فلم يجسر الملك على أن يمسه بأذى لمحبة الأنطاكيين له، فأشار عليه الوزير بإرساله إلى مصر ليقتل هناك، فأرسله مصحوبًا بكتاب إلى والي أنصنا

وظل الاثنان بين أخذ ورد إلى أن اغتاظ أريانا من أجوبة القديس وطعنه بحربه فاسلم الروح ونال إكليل الشهادة، وأتى قوم من المؤمنين وأخذوا جسده وكفنوه ووضعوه مع جسد القديس بقطر في سياق أخر أصدر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بتشكيل لجنة كنيسة السيدة العذراء مريم في ولاية لاس فيجاس نيفادا. Advertisements وجاء نص القرار البابوي: "تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير الأعمال والخدمات بكنيسة السيدة العذراء مريم لاس فيجاس نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع: "لهذه اللجنة الحق في تسيير الأعمال ومتابعة كافة الخدمات والأنشطة الكنسية والإشراف المالى والإدارى والكنسي على أن تقدم تقريرا شهريا عن أعمالها".

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