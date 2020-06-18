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وفاة كاهن دير القديسين بالطود بالأقصر بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية اليوم الخميس، وفاة القس بيشاى نعمان، كاهن دير القديسين الأنبا بيشاى والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر أثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر قارب الـ 53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ 22 سنة بقليل.

ولد بقرية الزينية بحري الأقصر في 24 ديسمبر 1967 باسم صموئيل وعمل لفترة بقطاع السياحة إلى أن سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في 7 أبريل 1998 وحتى نياحته صباح اليوم بعد صراع قصير مع فيروس كورونا.

 

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هذا ومن المقرر أن يصلى نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر صلاة تجنيزه بديره فى الثانية عشرة ظهرًا.

 

من جانه، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى رحيل الأب الفاضل القس بيشاي نعمان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب الطود ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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