شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: رصد 11مركز لبيع أدوية بيطرية فاسدة وإغلاق 3 عيادات بـ 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، قيام مديريات الطب البيطرى بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية فى 4 محافظات وهى (الدقهلية، بنى سويف، الشرقية، الجيزة) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 91 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 11 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأضاف تقرير الخدمات البيطرية، أنه تم إصدار 3 قرارات إدارية لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد 10 منشأة بيطرية بمحافظات: الدقهلية – بنى سويف – الشرقية، تم عمل 5 محاضر (جنح) لبعض المخالفات الأخرى مثل الأدوية منتهية الصالحية بمحافظات بنى سويف – الشرقية، تم إغلاق مخزن لشركة إضافات أعلاف يقوم بالغش التجارى ويحوز ادوية بيطرية منتهية الصلاحية بمحافظة الجيزة بواسطة شرطة البيئة والمسطحات المائية.

من جهته أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بتكثيف حملات التفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.